Le Spritz (aussi appelé Spritz Veneziano) est une recette de cocktail alcoolisé créée en Italie, plus précisément dans la région de Venise, au moment de la domination autrichienne. À cette époque, les soldats étaient habitués à mélanger de l’eau gazeuse et du vin blanc italien. De nos jours, le célèbre cocktail se compose d’eau gazeuse (généralement, de l’eau de Seltz), de vin blanc pétillant (de type Prosecco) et d’Aperol ou de Campari. Découvrez désormais la recette originale du Spritz, ce cocktail incontournable qui séduit de plus en plus les amateurs d’apéritifs conviviaux. Suivez notre guide étape par étape pour préparer facilement un Spritz maison et épater vos invités lors de vos soirées entre amis.

La recette du Spritz : ingrédients essentiels pour un cocktail réussi

La recette du Spritz est très simple et rapide à réaliser. Ce cocktail se déguste dans un verre à vin. Pour le préparer, vous aurez besoin de :

3 cl de vin blanc pétillant Prosecco : Un vin pétillant italien qui apporte la fraîcheur et les bulles au cocktail. Privilégiez un Prosecco de bonne qualité pour un goût optimal.

: Un vin pétillant italien qui apporte la fraîcheur et les bulles au cocktail. Privilégiez un Prosecco de bonne qualité pour un goût optimal. 2 cl d’ Aperol ou de Campari : L’élément clé qui donne sa couleur orangée et sa saveur amère au Spritz. Choisissez entre Aperol (plus doux) et Campari (plus amer) en fonction de vos préférences.

ou de : L’élément clé qui donne sa couleur orangée et sa saveur amère au Spritz. Choisissez entre Aperol (plus doux) et Campari (plus amer) en fonction de vos préférences. Eau gazeuse : Elle sert à allonger le cocktail et à apporter une légère effervescence. Vous pouvez également utiliser de l’eau de seltz.

: Elle sert à allonger le cocktail et à apporter une légère effervescence. Vous pouvez également utiliser de l’eau de seltz. Orange : Une tranche d’orange est généralement ajoutée pour décorer le verre et apporter une touche d’agrume au cocktail. Préférez des oranges bio pour un goût authentique et sans pesticides.

: Une tranche d’orange est généralement ajoutée pour décorer le verre et apporter une touche d’agrume au cocktail. Préférez des oranges bio pour un goût authentique et sans pesticides. Glaçons : Indispensables pour servir un Spritz bien frais. Préparez suffisamment de glaçons à l’avance pour maintenir la fraîcheur du cocktail tout au long de la dégustation.

Les différentes étapes pour préparer un Spritz

Voici les étapes à suivre pour réaliser un Spritz maison :

La sélection des verres adaptés : Pour servir un Spritz, optez pour des verres à pied de type “tumbler” ou “verre à vin”. Ces verres permettent de contenir la quantité adéquate de glaçons et de boisson, tout en offrant une bonne prise en main. Le dosage idéal des ingrédients : La recette traditionnelle du Spritz prévoit 3 volumes de Prosecco, 2 volumes d’Aperol ou Campari et 1 volume d’eau gazeuse. N’hésitez pas à ajuster les proportions en fonction de vos goûts personnels. L’ordre de mélange pour un cocktail parfait : Commencez par remplir le verre de glaçons. Versez ensuite le Prosecco, suivi de l’Aperol ou Campari et enfin l’eau gazeuse. Mélangez doucement avec une cuillère à cocktail pour ne pas casser les bulles. Les astuces pour bien mélanger le Spritz : Pour un mélange homogène, inclinez légèrement le verre et tournez doucement la cuillère à cocktail. Cette technique permet de conserver les bulles et de ne pas trop diluer le cocktail. La décoration du verre pour un rendu professionnel : Ajoutez une tranche d’orange dans le verre pour apporter une touche de couleur et d’agrume au cocktail. Vous pouvez également décorer le bord du verre avec du sucre coloré pour une présentation encore plus festive.

Les variantes du Spritz

Le Spritz est un cocktail très connu et apprécié par les amateurs de cocktails. Comme la plupart des cocktails existants à ce jour, il a été décliné en différentes versions afin que chacun puisse trouver une variante à son goût. Des éléments sont parfois ajoutés à la recette originale, d’autres sont remplacés, pour créer un mélange unique aux saveurs adaptées à chacun. Parmi les variantes connues, on peut retrouver :

Le Spritz Martini : on remplace l’Aperol par du Martini.

: on remplace l’Aperol par du Martini. Le Spritz Champagne : on remplace le vin effervescent par du Champagne.

: on remplace le vin effervescent par du Champagne. Le Spritz Red Ribbon : on remplace l’eau gazeuse par du jus de grenade.

: on remplace l’eau gazeuse par du jus de grenade. Le Spritz Limoncello : on remplace l’Aperol par du Limoncello, et le Prosecco par du crémant.

: on remplace l’Aperol par du Limoncello, et le Prosecco par du crémant. Le Spritz blanc (également appelé Saint-Germain) : on remplace l’Aperol par de la liqueur de fleur de sureau.

(également appelé Saint-Germain) : on remplace l’Aperol par de la liqueur de fleur de sureau. Le Black Spritz : on ajoute du Cynar, qui est un amer italien.

: on ajoute du Cynar, qui est un amer italien. Le Spritz Hugo : Cette version légère et parfumée du Spritz est préparée avec du Prosecco, de l’eau gazeuse, du sirop de fleur de sureau et des feuilles de menthe fraîche.

: Cette version légère et parfumée du Spritz est préparée avec du Prosecco, de l’eau gazeuse, du sirop de fleur de sureau et des feuilles de menthe fraîche. Le Spritz au Cynar : Le Cynar, un apéritif à base d’artichaut, remplace l’Aperol ou Campari pour une saveur amère et rafraîchissante.

: Le Cynar, un apéritif à base d’artichaut, remplace l’Aperol ou Campari pour une saveur amère et rafraîchissante. Le Spritz Rosato : Ajoutez un trait de vin rosé pétillant à la place du Prosecco pour une touche de rose et un cocktail élégant.

: Ajoutez un trait de vin rosé pétillant à la place du Prosecco pour une touche de rose et un cocktail élégant. Le Spritz Elderflower : Mélangez du Prosecco, de l’eau gazeuse, du sirop de fleur de sureau et un zeste de citron pour un Spritz aux saveurs florales et acidulées.

: Mélangez du Prosecco, de l’eau gazeuse, du sirop de fleur de sureau et un zeste de citron pour un Spritz aux saveurs florales et acidulées. Le Spritz Royal : Remplacez le Prosecco par du champagne pour un cocktail luxueux et raffiné, idéal pour les grandes occasions.

L’histoire du Spritz

Au XIXème siècle, lors de la domination autrichienne, de nombreuses villes d’Italie sont occupées par des soldats autrichiens. Ces derniers étaient rebutés par les alcools plus forts que les vins et bières légères auxquels ils étaient habitués. Ils ont alors cherché à adoucir l’alcool italien en « arrosant » avec de l’eau le vin blanc local afin de l’allonger. C’est ce geste, appelé « spritzen » en allemand, qui a donné son nom au cocktail. Plus tard, le XXème siècle a vu apparaître l’eau de Seltz, ainsi que les amers (bitters), tels que le Campari ou l’Aperol. Cela a donné naissance au Spritz que l’on connaît de nos jours.

Origines vénitiennes du Spritz : Le Spritz est né dans la région de la Vénétie en Italie, et plus précisément à Venise. Il est rapidement devenu un incontournable de la scène des apéritifs italiens.

L’influence autrichienne sur le cocktail : Les Autrichiens ont introduit l’idée de mélanger du vin avec de l’eau gazeuse pour alléger le goût. Cette pratique a évolué avec l’ajout de différents alcools et ingrédients pour créer le Spritz moderne.

L’essor du Spritz à travers le monde : Le Spritz a gagné en popularité ces dernières années et est devenu un symbole de l’art de vivre à l’italienne. Il est maintenant servi dans de nombreux bars et restaurants à travers le monde.

Aperol vs Campari : les deux versions du Spritz : Le Spritz Aperol, plus doux et légèrement sucré, et le Spritz Campari, plus amer, sont les deux principales versions de ce cocktail. Chacun a ses adeptes, et vous pouvez choisir en fonction de vos goûts personnels.

Le Spritz dans la culture populaire : Le Spritz est souvent associé à la Dolce Vita et aux terrasses ensoleillées de l’Italie. Il est fréquemment représenté dans les films, les séries télévisées et la publicité.

Aperol ou Campari ?

Le Spritz est généralement lié à l’Aperol, dans les esprits. Mais il est également possible de le préparer avec du Campari. Ces deux amers sont quelque peu différents, et ne donneront pas les mêmes saveurs au cocktail. Alors, quelle est la différence entre les deux ? L’Aperol est sucré et offrira à votre cocktail une teinte orangée. Quant au Campari, il est plus amer et donne au mélange une couleur rouge. Que vous choisissiez l’un ou l’autre, les dosages de la recette sont les mêmes. En revanche, le goût sera quelque peu différent et la couleur également.

Maîtrisez l’art du dosage dans la préparation du Spritz

La préparation du Spritz nécessite un dosage précis pour maintenir l’équilibre entre ses saveurs distinctives. Pour servir un Spritz, choisissez des verres à pied de type “tumbler” ou “verre à vin”, qui peuvent contenir la quantité idéale de glaçons et de boisson. Le dosage de la recette traditionnelle du Spritz comprend 3 volumes de Prosecco, 2 volumes d’Aperol ou Campari et 1 volume d’eau gazeuse.

Il est recommandé d’ajuster ces proportions en fonction de vos goûts personnels. Assurez-vous de verser les ingrédients dans l’ordre suivant pour un cocktail parfait : commencez par remplir le verre de glaçons, ajoutez ensuite le Prosecco, suivi de l’Aperol ou Campari et enfin l’eau gazeuse. Mélangez doucement avec une cuillère à cocktail pour ne pas casser les bulles. Pour une touche finale, décorez le verre avec une tranche d’orange, ajoutant une note d’agrume au cocktail.

Faire soi-même son eau de Seltz

L’eau de Seltz est une eau très gazeuse. A l’origine, sa fabrication était totalement réservée aux professionnels, et il fallait en faire l’achat pour s’en procurer. De nos jours, des accessoires vous permettent de fabriquer votre propre eau de Seltz à la maison.

Le siphon à soda : il s’agit d’un siphon que vous pouvez remplir d’eau plate (en bouteille ou provenant de votre robinet). Vous devez équiper ce siphon d’une cartouche de CO2, puis visser le compartiment de cette cartouche avant de secouer énergiquement le siphon et de le laisser reposer pendant au minimum une heure au réfrigérateur. Suite à ce temps de repos, votre eau de Seltz est prête.

: il s’agit d’un siphon que vous pouvez remplir d’eau plate (en bouteille ou provenant de votre robinet). Vous devez équiper ce siphon d’une cartouche de CO2, puis visser le compartiment de cette cartouche avant de secouer énergiquement le siphon et de le laisser reposer pendant au minimum une heure au réfrigérateur. Suite à ce temps de repos, votre eau de Seltz est prête. L’appareil Soda Stream : le procédé est le même, bien que la méthode soit très légèrement différente. Vous pourrez remplir d’eau plate la bouteille fournie avec l’appareil, et la visser sur celui-ci. Il fonctionne également avec une cartouche de CO2, mais celle-ci pourra être utilisée plusieurs fois, contrairement au siphon à soda. Une fois la bouteille bien en place, vous n’aurez plus qu’à appuyer sur un bouton qui laissera s’échapper le gaz. Vous pourrez consommer immédiatement l’eau gazeuse ainsi obtenue.

Les meilleures occasions pour savourer un Spritz

Un apéritif entre amis : Le Spritz est le cocktail idéal pour partager un moment convivial entre amis. Préparez-en une grande quantité à l’avance pour que chacun puisse se servir à sa convenance.

Les fêtes d’été : Les saveurs fraîches et pétillantes du Spritz en font un cocktail parfait pour les fêtes estivales en plein air. Il se marie parfaitement avec des tapas, des antipasti ou des brochettes de légumes grillés.

Les événements sportifs : Si vous avez prévu de regarder un match de football ou de tennis entre amis, proposez un Spritz à vos convives. Ce cocktail rafraîchissant est idéal pour accompagner les émotions sportives.

Les soirées à thème : Organisez une soirée italienne et faites voyager vos invités en proposant des Spritz maison. Accompagnez-les de quelques spécialités culinaires italiennes pour une immersion totale dans la culture de la Dolce Vita.

Les brunchs dominicaux : Pour changer du traditionnel mimosa, osez servir un Spritz pétillant lors de vos brunchs en famille ou entre amis. Ce cocktail apportera une touche originale et ensoleillée à vos repas dominicaux.

Une version sans alcool du Spritz ? le Virgin Spritz

Pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas boire d’alcool, ou qui ne le peuvent pas, il existe une version sans alcool du cocktail italien : le Virgin Spritz. Pour cela, il vous faudra remplacer l’alcool par leur version « virgin ». Ainsi, utilisez du vin blanc sans alcool pour remplacer le Prosecco. Le Spritz peut être remplacé par du Spritz sans alcool ou du sirop au goût de Spritz. L’eau gazeuse, quant à elle, peut être ajoutée telle quelle. Grâce au sirop et aux versions sans alcool des boissons utilisées dans la recette de base, le goût de ce cocktail se rapproche beaucoup de celui du véritable Spritz.

Dans une autre recette, le Virgin Spritz se prépare en mélangeant du jus d’orange, du jus de pamplemousse, du sirop de grenadine et de l’eau gazeuse. Néanmoins, cette version est assez différente de la recette de base, et le goût n’est pas réellement identique.

Ainsi, quelle que soit la recette, vous pourrez savourer votre cocktail en version sans alcool. Idéal pour les plus jeunes, les femmes enceintes ou les « capitaines de soirée », le Virgin Spritz vous ravira par son goût et vous permettra de déguster un délicieux cocktail en famille ou entre amis.

Les conseils en plus pour réussir son Spritz

Pour terminer, voici 4 conseils à ne pas sous-estimer pour réussir votre Spritz à tous les coups et faire plaisir à tout le monde. Maintenant que vous connaissez parfaitement la recette du Spritz, devenez un expert !

La quantité d’eau et d’eau gazeuse, l’étape primordiale

Tout d’abord, le choix et la quantité d’eau et d’eau gazeuse n’est pas une étape à prendre à la légère. Effectivement, il est préférable de ne pas mettre trop d’eau et notamment de l’eau gazeuse et des glaçons, au risque de noyer votre cocktail et qu’aucun arôme n’en ressorte.

Le choix du verre adapté

Puis, évidemment que le verre a son mot à dire ! Comme pour toute boisson, celle-ci n’aura pas les mêmes saveurs selon le choix du verre. Le verre le plus adapté sera un verre à pied et non un verre classique de type tumbler. Un verre à pied va mettre en valeur tous les arômes de votre boisson.

Une version sans alcool pour tous

Ce n’est pas parce que le spritz traditionnel contient de l’alcool, que vous devez à tout prix proposer une recette avec alcool. Choisir le spritz sans alcool est une solution pour limiter la consommation d’alcool, mais également pour les femmes enceintes qui souhaitent se faire plaisir. Testez cette recette pour encore plus de découvertes et élargissez le champ de vos compétences en cocktail. Aucun de vos convives ne sera laissé de côté.

La touche finale

Enfin, le dernier conseil à ne pas manquer concerne la touche finale de votre cocktail. Au moment du service, habillez votre verre à Spritz d’une rondelle d’agrume comme une rondelle d’orange pour apporter de la fraîcheur et de la nature ! Pour plus de poésie, une petite olive fera également l’affaire et apportera un plus à la dégustation.

Le Spritz, un incontournable des apéritifs conviviaux

Le Spritz est un cocktail italien emblématique, à la fois frais et désaltérant. Grâce à notre guide, vous pourrez réaliser facilement un Spritz maison et épater vos invités lors de vos soirées entre amis. N’hésitez pas à personnaliser la recette en fonction de vos goûts et à essayer les différentes variantes proposées. Buon appetito e salute!