Le punch au rhum existe depuis longtemps. Ce cocktail savoureux et rafraîchissant aurait vu le jour dans les années 1600, grâce aux marins britanniques, qui ont commencé à faire du punch lorsque leur bière a commencé à se gâter après leur arrivée sous les tropiques. Les marins utilisaient tous des ingrédients locaux pour préparer le punch, qui se compose des principaux ingrédients que nous utilisons aujourd’hui : rhum, jus de fruits et diverses épices.

Nous aimons tous les bons punchs au rhum et nous sommes reconnaissants aux marins qui nous les ont apportés. Qu’il s’agisse d’un punch festif de Noël ou d’une coupe tropicale, nous sommes friands de la douceur fruitée de ces délicieuses concoctions. Et si les jus de fruits sont les ingrédients clés d’un punch exceptionnel, il faut également tenir compte du rhum. Le rhum épicé ou le rhum brun sont les meilleures options pour préparer un punch, mais les rhums blancs ou légers peuvent également être utilisés. Nous avons fait le boulot pour vous et avons trouvé les meilleurs rhums pour votre punch au rhum.

Bacardi Superior

Nous avons tous le souvenir d’avoir dégusté du Bacardi dans une boisson mélangée. Et il y a une bonne raison à cela : le Bacardi existe depuis longtemps. Le Bacardi Superior n’est pas différent, car c’est un vieux de la vieille en matière de rhum. Selon Bacardi, il est apparu en 1862 et s’est maintenu depuis. Il est léger mais aussi crémeux et possède des notes florales et fruitées avec des arômes d’amande et de vanille qui en font un rhum idéal pour les cocktails.

Le rhum Bacardi Superior est idéal lorsqu’il est associé à du soda au gingembre, du jus d’orange et du jus de cranberry frais pour un punch au rhum simple et délicieux qui peut être dégusté à tout moment de l’année. Mais l’avantage majeur de faire son propre punch est qu’il peut être personnalisé avec de nombreux ingrédients différents. Laissez tomber la cranberry si vous n’en avez pas envie et ajoutez du jus de citron vert à la place. Le bacardi a été mélangé à bien pire au fil des ans, après tout.

Mount Gay – Eclipse

Une bouteille dont le nom provient de l’éclipse solaire totale de 1910 sur la Barbade doit être un peu spéciale, vous ne pensez pas ? Les saveurs de Mount Gay Eclipse sont aussi spéciales que son nom, avec ses arômes de banane et de caramel et son goût de chêne, explique Mount Gay. Les parfums et les saveurs prennent tous forme au cours de son processus de création, qui comprend la distillation dans des alambics à repasse et le vieillissement dans des barils carbonisés d’ex-bourbon.

La combinaison du chêne avec le sucre et le citron vert donne un profil de dégustation unique que vous voudrez essayer. La noix de muscade râpée saupoudrée sur le dessus d’un punch à base de Mount Gay Eclipse est une excellente touche finale, de même qu’une cerise pour la garniture. Quel que soit le mélange que vous décidiez de faire avec votre rhum Mount Gay Eclipse pour créer le punch de vos rêves, vous obtiendrez certainement quelque chose de savoureux.

Flor de Cana – Extra dry 4 ans

Nous aimons notre champagne sec, mais notre rhum ? Oui, nous aimons aussi notre rhum sec ! Flor de Cana – Extra dry 4 ans est sec mais léger, selon Flor de Caña, il est idéal pour un large éventail de boissons mélangées. Les notes d’amande, de chocolat blanc et d’orange en font l’un des meilleurs rhums pour un punch. Ce qui est intéressant ici (outre le fait qu’il soit sec), c’est la façon dont Flor de Caña fait vieillir ses rhums : au pied du volcan San Cristóbal au Nicaragua. Avons-nous précisé qu’il s’agit du volcan le plus actif de la région ? La combinaison du sol fertilisé par les cendres du volcan et des températures élevées de ce climat permet de produire un rhum savoureux et doux. Les notes relevées en bouche sont le chocolat et le tabac.

Si ce rhum sec peut être dégusté seul, il est meilleur lorsqu’il est mélangé. Et avec des notes de pomme et de banane, nous pensons qu’il est meilleur mélangé dans un punch.

Malibu Original

Malibu dit que son rhum original est « un soleil dans une bouteille », et nous ne pouvons qu’être d’accord. Cette saveur rafraîchissante de noix de coco est difficile de ne pas vous donner envie de vous asseoir dehors par une chaude journée d’été et de vous prélasser au soleil. Mais si vous regardez attentivement la bouteille, vous remarquerez que ce n’est pas un rhum typique. Il s’agit en fait d’une combinaison de rhum des Caraïbes et de liqueur aromatisée à la noix de coco. Alors, peut-être devrait-on l’appeler une liqueur de rhum ? Quel que soit le nom que vous donnez à cette savoureuse boisson, cela n’a pas vraiment d’importance. Le rhum et la noix de coco vont de pair lorsqu’il s’agit de faire un punch au rhum, et l’ajout d’un peu de liqueur vous donne un sacré punch.

Ce qui est bien avec le Malibu Original, c’est qu’il rend la préparation d’un punch encore plus facile. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un peu de jus de fruit, comme du jus d’ananas ou d’orange, explique Cocktails With Class, et vous ne sentirez même pas le goût de l’alcool. Cela peut être une bonne et une mauvaise chose, selon le jour. Mais quand l’été est là, et que vous flottez sur votre radeau de licorne, qui s’en soucie ?

Rhum blanc J. Wray & Nephew Overproof

Si vous cherchez à maîtriser un véritable punch au rhum jamaïcain, vous devez aller directement à la source. Wray Nephew Limited est cette source. Cette société est la plus ancienne de Jamaïque, selon le groupe Campari, puisqu’elle existe depuis 1825 et est connue pour être un acteur local important dans l’industrie des spiritueux. Son Rhum blanc Overproof contribue certainement à maintenir ce statut. Le Rhum blanc J. Wray & Nephew Overproof est le meilleur lorsque vous cherchez à faire un punch jamaïcain au rhum combiné avec du citron vert, du sirop de fraise et du jus d’ananas. Attention, ce rhum peut être un peu fort.

Mais ne laissez pas ce dernier point vous effrayer. Ce rhum a une saveur agréable qui n’est pas entièrement due à l’alcool. Ce rhum est distillé dans un pot et une colonne, et n’est pas vieilli, ce qui lui donne un parfum de banane et de sucre brun avec un goût qui commence par de l’herbe mais se transforme en quelque chose du genre mélasse et vanille. Attendez-vous à une longue finale sur celui-ci.

Brugal Añejo

Nous ne pouvons pas nier que Brugal en sait beaucoup lorsqu’il s’agit de faire du rhum de qualité. Après tout, l’entreprise existe depuis 1888. La société nous a présenté le Brugal Añejo en 1952, et nous en sommes très heureux. C’est un rhum solide de couleur ambrée avec une riche saveur de beurre dont nous ne pouvons nous passer.

L’utilisation d’un rhum dominicain vieilli comme le Brugal Añejo est essentielle lorsque vous souhaitez donner à votre punch une réelle profondeur et le rendre un peu plus sophistiqué. Pas étonnant que nous considérions cette bouteille raffinée comme l’un des meilleurs rhums pour un punch au rhum. Le Brugal Añejo est vieilli pendant 2 à 5 ans, ce qui contribue à dégager un arôme boisé (mais on y trouve aussi de délicieuses notes de chocolat). Les riches saveurs du chocolat associées à la saveur des fruits tropicaux nous semblent être une combinaison gagnante.

Rhum Original Spiced Captain Morgan

Si vous avez déjà bu un rhum-coca, il y a de fortes chances que vous ayez siroté le Rhum Original Spiced Captain Morgan avec votre Coca-Cola. Ce rhum est un aliment de base sur la plupart des chariots de bar, et un que vous trouverez probablement au bar local. Il a été surnommé le deuxième spiritueux le plus populaire en 2014,, et pas seulement parce qu’il porte le nom d’un vrai pirate.

La popularité du Rhum Original Spiced Captain Morgan vient aussi du fait qu’il est sacrément savoureux. C’est un mélange de différents rhums des Caraïbes, note Captain Morgan, et il offre des notes de caramel et de vanille. Nous pensons que c’est la combinaison de saveurs parfaite pour un délicieux punch. Les épices contenues dans ce rhum complètent parfaitement toutes les saveurs, qu’elles soient fruitées ou de noix. Voilà un rhum qui sait ce qu’il fait.

Cardinal Spirits Tiki Rum

Contrairement à la plupart des autres rhums de notre liste qui proviennent de la République dominicaine ou de la Jamaïque, le Cardinal Spirits Tiki Rum vient d’un endroit inattendu appelé Indiana. L’entreprise a une façon particulière de rendre ce rhum unique, et il vaut vraiment la peine d’être essayé. Nous ne l’avons pas inclus dans notre liste des meilleurs rhums pour un punch au rhum sans raison.

Selon Cardinal Spirits, il est distillé en petits lots à partir de jus de canne et de mélasse, mais c’est la levure qui rend cette bouteille si spéciale. Au lieu de s’en tenir à la levure sèche, l’entreprise opte pour une levure vivante qui aide au processus de fermentation et ajoute aussi beaucoup de saveurs. Et avec son nom, vous pouvez penser qu’il a été conçue spécialement pour les cocktails de style tiki. Vous auriez raison. La société a créé le rhum Cardinal Spirits Tiki avec ses saveurs d’ananas et d’agrumes pour qu’il se mélange sans effort avec les boissons tiki en tête. Nous disons : mission accomplie !

Rhum épicé Cruzan 9

L’équipe derrière Cruzan à Sainte-Croix perfectionne le rhum depuis des années. L’eau de l’île tropicale aide à créer son goût impeccable, tout comme le processus de distillation qui utilise cinq colonnes pour aider à débarrasser le rhum des impuretés. Avec un tel processus de création, le rhum Cruzan 9 est sacrément doux. Les saveurs sont un mélange de clou de girofle, de cannelle, de poivre et de vanille. C’est un rhum épicé étonnamment digne d’être siroté seul et qui ajoutera certainement beaucoup de saveur à un punch tropical.

En parlant de punch, la meilleure partie de ce rhum épicé est la facilité avec laquelle il est possible de préparer un punch pour une fête d’été. Il est très facile de préparer un punch avec ce rhum épicé, car tout ce dont vous avez besoin, c’est du rhum, du jus d’orange, du jus de canneberge et un quartier de citron vert pour préparer votre boisson en un clin d’œil.

Blue Chair Bay Premium White

Kenny Chesney a une façon de faire de la musique, c’est sûr. Mais il ne déçoit pas non plus lorsqu’il s’agit de rhum. Le chanteur de country s’est associé au maître mélangeur Mike Booth pour créer cette collection de rhum des Caraïbes, faite pour être dégustée sur, vous l’avez deviné, la plage. Mais si ce n’est pas possible, votre appartement ou votre maison fera l’affaire. Nous sommes de grands fans du Blue Chair Bay Premium White, c’est pourquoi il figure en bonne place sur notre liste des meilleurs rhums pour un punch au rhum. Il est vieilli à proximité de l’océan, ce qui contribue à renforcer ses saveurs de sucre et de fruits tropicaux. La meilleure partie est la fin de votre gorgée – ce rhum est si doux avec une finition aussi réconfortante mais aussi rafraîchissante que les eaux tropicales de l’océan.

Le Blue Chair Bay Premium White est parfait pour préparer des boissons mélangées, grâce à sa douceur légère combinée à des arômes de vanille et de poivre blanc. C’est le complément parfait de tout bon punch.