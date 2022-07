Si vous aimez le gâteau, le café et l’alcool, alors vous devez forcément aimer le Tiramisu. « Tiramisu » signifie en italien « ramasse-moi » ou « remonte-moi le moral ». Le nom est approprié pour ceux qui aiment les gâteaux, le café et l’alcool, n’est-ce pas ?

La meilleure recette de tiramisu

Certaines histoires sur l’origine du tiramisu remontent à la fin des années 60 ou au début des années 70. Ses origines sont souvent contestées entre les régions italiennes de la Vénétie et du Frioul-Vénétie Julienne. Néanmoins, le tiramisu a gagné en popularité depuis sa création. En 1985, le New York Times consacrait une demi-page au dessert italien le plus récent dans les restaurants de la ville. Sa popularité est en partie due à ses saveurs extraordinaires, apportées par des ingrédients simples.

Mais vous surveillez peut-être votre consommation de caféine ou d’alcool. Si c’est le cas, vous vous demandez peut-être quelle est la teneur en caféine et en alcool du tiramisu.

Le café et l’alcool habituels pour le tiramisu sont l’expresso et le rhum. Un gâteau tiramisu de 22 cm x 33 cm peut contenir environ une demi-tasse d’expresso et environ 2 cuillères à soupe de rhum. Si vous prenez une tranche de cet exemple de tiramisu, disons 1/8 de celui-ci, il aura environ 25 mg de caféine et il sera composé d’environ 0,6 % d’alcool.

Dans cet exemple, le gâteau entier peut contenir environ 200 mg de caféine. Il contiendrait également environ 9,5 g d’alcool. Bien entendu, ces chiffres dépendent de la façon dont le tiramisu a été préparé. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur le tiramisu et ses teneurs en caféine et en alcool.

Ingrédients du Tiramisu traditionnel

Le tiramisu est un dessert italien à étages. Ses ingrédients uniques sont les boudoirs, le café, le fromage mascarpone et un peu d’alcool (rhum ou autre liqueur). Il contient également les ingrédients habituels d’un dessert, comme les jaunes d’œufs, la crème épaisse (froide) et le sucre. Si vous avez remarqué, il n’y a pas de farine ou de levure chimique car le tiramisu n’est pas cuit. Il est assemblé. Y a-t-il de l’alcool dans le tiramisu ? Généralement oui !

Vous trouverez ci-dessous les ingrédients d’un tiramisu traditionnel préparé dans un plat de 22 cm x 33 cm.

1 demi tasse d’expresso infusé

Environ 40 boudoirs (ou autant que vous pouvez en mettre)

2-3 cuillères à soupe de rhum, de brandy, ou de toute liqueur brune de votre choix (voir plus bas)

5 gros jaunes d’œufs

125 g de sucre

400 ml de crème épaisse froide

425 g de fromage mascarpone, à température ambiante

1 cuillère à café d’extrait de vanille

Poudre de cacao pour saupoudrer

Quel alcool dans le tiramisu ?

De nombreux alcools peuvent être utilisés pour le tiramisu !

La liqueur d’Amaretto (alcool italien au léger goût d‘amandes)

Le Rhum ( ambré comme le Brugal Gran Reserva 1888)

Le Marsala ( goût sucré)

La Grappa ( eau-de-vie de raisins)

Le sucre et les jaunes d’œufs sont mélangés dans un bol. Le résultat doit être un mélange épais, lisse et jaune clair. Vous ne devez pas sentir de granulés de sucre.

Vous ajoutez le fromage mascarpone et vous le mélangez bien. Si vous avez d’autres ingrédients, comme l’extrait de vanille, vous les ajoutez également à cette étape. Certaines recettes ajoutent également la liqueur à ce stade.

Dans un autre bol, fouettez la crème épaisse froide jusqu’à obtenir des pics fermes. Ensuite, vous incorporez la crème fouettée au mélange jaune d’œuf-sucre. Ce mélange final de crème fouettée, de jaune d’œuf et de sucre constitue votre crème anglaise.

Dans un autre bol séparé, vous mélangez le café et le rhum. Puis vous plongez rapidement les boudoirs dans la liqueur de café pendant une seconde ou deux. Il ne faut pas saturer complètement les boudoirs. Sinon, ils seront détrempés.

Après avoir trempé les boudoirs, disposez-les côte à côte sur un plat de cuisson jusqu’à obtenir une couche. Après avoir mis la première couche de boudoirs, vous étalez une partie de la crème pâtissière sur le dessus. Vous pouvez utiliser une spatule pour lisser la couche de crème pâtissière. Ensuite, vous ajoutez la couche suivante de boudoirs, puis la couche suivante de crème pâtissière.

Il est habituel d’avoir quatre couches de boudoirs, de crème pâtissière, de boudoirs et de crème pâtissière. Vous pouvez saupoudrer une couche de poudre de cacao sur le dessus. Réfrigérez ensuite le tiramisu pendant au moins 6 heures pour qu’il prenne. Et voilà ! Vous avez un tiramisu.

Le meilleur alcool pour le Tiramisu

Comme précisé plus haut, les alcools bruns, en particulier les spiritueux foncés, sont les meilleurs pour le tiramisu. Le processus de vieillissement donne à ces boissons leur couleur foncée. Mais il leur confère également des saveurs uniques qui se distinguent de celles des alcools légers.

Parmi les notes aromatiques communes aux alcools bruns, on trouve le caramel, la vanille, le miel, les fruits et le bois. Ces saveurs se marient bien avec l’amertume et le goût de noisette du café. Elles se marient également bien avec la douceur et la richesse de la crème anglaise.

Les meilleures liqueurs pour le Tiramisu

Comme mentionné précédemment, les alcools bruns sont les meilleurs pour le tiramisu. Leurs saveurs ont tendance à se marier avec les autres ingrédients. Voici quelques alcools bruns que vous pouvez utiliser.

La liqueur d’Amaretto

Le rhum brun

Les vins rouges foncés comme le Marsala, le Maidera et le Porto

La Grappa

Le Brandy

Le Cognac

Le Whisky

Le vin Marsala pour le tiramisu

De tous les vins que l’on utilise pour le tiramisu, le Marsala est probablement le plus courant. Le Marsala est un vin méditerranéen sucré. Son taux d’alcool se situe entre 15 et 20 %. Il présente également trois degrés de sucrosité. Vous pouvez utiliser le degré de sucrosité de votre choix, car vous pouvez l’augmenter en ajoutant du sucre.

Dans l’exemple de recette de tiramisu ci-dessus, environ 2 ou 3 cuillères à soupe de rhum ont été nécessaires. Si vous utilisez du vin Marsala pour la même recette, vous pouvez utiliser environ 1/4 de tasse.

Vous pouvez également réduire la quantité d’espresso de 1 demi tasse à 1 tasse seulement. Si vous ne voulez pas perdre les arômes du café, vous pouvez utiliser un double espresso. Vous pouvez également compléter votre espresso ordinaire en ajoutant du café instantané.

Quel alcool pour remplacer le Marsala dans le tiramisu ?

Toutes les liqueurs mentionnés ci-dessus, ou les suivantes, feront largement l’affaire !

Liqueurs aromatisées pour le Tiramisu

Vous êtes également libre d’utiliser des liqueurs aromatisées. Celles-ci peuvent ajouter une autre couche de saveur à votre tiramisu. Vous pouvez les acheter ou les préparer vous-même. Il existe différents types de liqueurs. Sous chaque type se cachent plusieurs options. N’hésitez pas à essayer ce qui vous semble convenir à votre goût. Voici les types de liqueurs qui peuvent se marier avec le tiramisu

Liqueurs de café

Liqueurs au chocolat

Liqueurs à la crème

Liqueurs de noix (idéales si vous préparez un tiramisu à base de noix, comme les amandes ou les noisettes).

Tiramisu au Kahlua

De toutes les liqueurs qui peuvent être utilisées pour le tiramisu, les liqueurs de café sont probablement les plus courantes. L’utilisation de liqueurs de café pour le tiramisu est tout simplement logique. Vous mélangez déjà du café et de la liqueur, alors pourquoi ne pas utiliser des liqueurs de café ? Parmi les liqueurs de café, la marque Kahlua est l’une des plus célèbres.

Le Kahlua est un mélange de café arabica et de rhum. Il a un taux d’alcool de 20%. Le taux normal du rhum est de 40%. Comme pour le vin Marsala, si vous utilisez le Kahlua pour la même recette, vous pouvez utiliser environ 1/3 de tasse. Vous pouvez également réduire votre expresso à une seule tasse.

La bonne chose est que le Kahlua contient déjà du café arabica, donc vous ne perdrez pas beaucoup de saveur de café. Vous pouvez le compléter en utilisant du café instantané.

Quel café pour le Tiramisu ?

Le Tiramisu est un dessert italien. Donc, pour obtenir cette authentique saveur italienne du mieux que vous pouvez, vous voudrez utiliser du caffè italien. « Caffè » signifie « café » en italien, mais « caffè » désigne également l’expresso.

Vous entendrez rarement, voire jamais, le mot « espresso » prononcé dans un bar à café italien. En bref, utiliser un expresso classique est votre meilleur pari pour un tiramisu authentique. Il serait encore meilleur si vous prépariez l’expresso dans une cafetière Moka.

Cependant, vous êtes toujours libre d’utiliser le café de votre choix. Si vous trouvez l’espresso trop fort, vous pouvez utiliser d’autres types de café comme l’Americano ou le café cold brew (infusé à froid). Si vous n’êtes pas difficile avec votre café, vous pouvez utiliser du café instantané ordinaire.

N’hésitez pas à mélanger les grains. Et si vous vous sentez aventureux, vous pouvez aussi essayer de préparer un tiramisu avec des boissons au café comme un latte ou un moka.

Recette de tiramisu sans alcool

Tout le monde ne veut ou ne peut pas consommer de l’alcool. Heureusement, il existe une version sans alcool. Il suffit de supprimer l’alcool de la recette. Il suffit de tremper les boudoirs dans le café. Le tiramisu n’aura pas le même goût, mais il sera quand même délicieux.

Boudoirs

Les boudoirs sont également connus sous le nom de doigts de dame, ou « sponge fingers » en anglais britannique. Ils ont également des noms différents dans d’autres langues. On les appelle « savoiardi » en italien et boudoirs en français. La communauté juive orthodoxe les appelle des doigts de bébé. Quel que soit le nom que vous leur donnez, les boudoirs sont un élément essentiel du tiramisu (ainsi que d’autres desserts).

Ce sont des biscuits de faible densité, secs, à base d’œufs et de génoise sucrée.

Les boudoirs pour le tiramisu

Il existe de nombreuses marques de boudoirs que vous pouvez utiliser pour le tiramisu. Vous pouvez également les fabriquer vous-même.

Pour le tiramisu, les boudoirs doivent être fermes et secs. Ainsi, ils pourront absorber davantage de liqueur de café lorsque vous les trempez. Si vous venez de faire vos propres boudoirs, ils ont tendance à être mous et spongieux au centre et un peu croustillants à l’extérieur. Laissez-les à l’air libre pendant un certain temps pour qu’ils deviennent un peu rassis.

Les boudoirs d’Italie ont une texture molle, croustillante et sèche, mais ils sont faciles à mordre. Les boudoirs des États-Unis ont tendance à être plus petits, plus tendres et plus humides.

Les deux peuvent cependant être utilisés pour le tiramisu et d’autres desserts. Comme les boudoirs ont tendance à être plus humides, vous pouvez les réchauffer un peu. Cela permet d’éliminer la plus grande partie de l’humidité. Ainsi, ils pourront mieux absorber la liqueur de café pour le tiramisu.

Remplacement des boudoirs

Si vous ne pouvez pas trouver de boudoirs et que vous ne voulez pas en faire, vous pouvez aussi utiliser des substituts. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des substituts possibles.

Biscotti

Gâteau éponge

Biscuits margherites

Pound cake

Panettone

Biscuits Pavesini

Les caractéristiques importantes sont qu’ils doivent être croustillants et secs. Mais ils doivent également être peu denses. Une faible densité signifie qu’ils sont faciles à mordre et qu’ils peuvent bien absorber la liqueur de café.

FAQ

Que comprend le tiramisu Costco ?

Costco vend deux versions de son tiramisu.

La première version est constituée de coupes de tiramisu fabriquées par Dessert Italiano. Chaque paquet contient 6 portions de tiramisu dans des tasses en verre pour que vous puissiez voir les jolies couches de côté. Chaque tasse pèse 85 g. Voici les informations nutritionnelles figurant sur le récipient

Taille de la portion : 1 tasse (85 g)

Calories : 250

Graisse totale : 12 g

Graisses saturées : 10 g

Cholestérol : 30 mg

Sodium : 60 mg

Total des glucides : 30 g

Fibres alimentaires : 1 g

Sucres totaux : 18 g

Comprend 18 g de sucres ajoutés

Protéines : 4 g

L’autre version est un grand gâteau à barres qui pèse un peu plus de 1 kg. Costco vend le gâteau à barres sous sa signature Kirkland. La portion recommandée représente environ 170 calories.

Le tiramisu Costco contient-il de l’alcool ?

Les tasses de tiramisu Costco contiennent de l’alcool. Chaque tasse contient 1,5 % d’alcool. Le vin Marsala fait partie des ingrédients. Le vin est uniquement mélangé au café dans lequel les génoises sont trempées.

La version du gâteau ne prétend pas contenir d’alcool. Bien que certaines personnes disent qu’elles peuvent sentir un soupçon de liqueur.

Que comprend le tiramisu d’Olive Garden ?

Olive Garden propose un tiramisu que vous pouvez acheter par gâteau entier ou par demi-cake. Il contient tous les ingrédients classiques du tiramisu.

Vous trouverez ci-dessous les informations nutritionnelles du gâteau entier.

Calories : 470

Lipides totaux : 27 g

Lipides saturés : 17 g

Lipides trans : 0 g

Cholestérol : 215 mg

Sodium : 125 mg

Total des glucides : 54 g

Fibres alimentaires : 0 g

Sucres : 35 g

Protéines : 6 g

Y a-t-il de l’alcool dans le tiramisu d’Olive Garden ?

Olive Garden affirme que son tiramisu est fait avec de la liqueur de café. Mais il précise également que, selon son fournisseur de desserts, la majeure partie de l’alcool est éliminée par cuisson.

Le tiramisu est-il halal ?

L’alcool est considéré comme haram ou interdit dans le régime islamique. Tout aliment qui a été en contact avec des boissons alcoolisées n’est donc pas halal. Ainsi, si de l’alcool est utilisé dans le tiramisu, celui-ci n’est pas halal. Si le tiramisu est fabriqué sans alcool et que tous les autres ingrédients sont halal, alors il est halal.

Assurez-vous également que les boudoirs ou les génoises utilisés sont halal.

Le tiramisu me tiendra-t-il éveillé ?

Si vous supportez la caféine et que vous n’avez pris qu’une petite portion de tiramisu, celui-ci ne devrait pas vous empêcher de dormir. Vous pourriez cependant vous sentir éveillé si vous aviez mangé un gâteau tiramisu entier. La caféine et le sucre vous empêcheront de dormir.

Le tiramisu contient-il des fruits à coque ?

Le tiramisu classique ne contient pas de noix. Si vous l’achetez dans un restaurant ou une boulangerie, il est possible qu’il ait été fabriqué dans un établissement qui manipule des fruits à coque.

Le tiramisu contient-il de la cannelle ?

Le tiramisu classique ne contient pas de cannelle.

Le tiramisu contient-il du chocolat ?

Le tiramisu est généralement préparé avec du chocolat. Le chocolat peut être utilisé dans la liqueur de café ou comme garniture. Cependant, le tiramisu peut être préparé sans chocolat.

Le tiramisu est un excellent gâteau sans cuisson que vous pouvez faire vous-même et acheter dans votre magasin préféré. Savourez-le en toute occasion spéciale, des vacances à une promotion professionnelle.