Pour la plupart des gens, investir signifie acheter des actions, des obligations et des fonds. Mais vous pouvez aussi tirer profit d’une bonne bouteille de Cabernet ou de Sauvignon Blanc, si vous savez comment les choisir. Voici tout ce que vous devez savoir pour investir dans le vin, même si vous n’avez pas encore de cave à vin.

Le vin est-il un bon investissement ?

Comme tout autre investissement alternatif, l’achat de vin peut constituer une excellente source de diversification pour votre portefeuille. Les actions et les obligations traversent les cycles habituels d’expansion et de ralentissement, mais les objets de collection comme le vin fin offrent des rendements qui n’ont que peu ou pas de corrélation avec les actifs traditionnels – ils peuvent même avoir une corrélation négative avec le marché boursier.

Vous avez probablement entendu les experts souligner à plusieurs reprises l’importance de la diversification. Le vin offre une source unique de diversification, car sa valeur repose sur des facteurs qui ont peu de rapport avec les performances de l’économie, les taux d’intérêt, les bénéfices des entreprises ou le sentiment traditionnel des investisseurs.

La valeur du vin réagit à des facteurs tels que les conditions météorologiques, le rendement des récoltes, le millésime et les tendances de consommation, qui se recoupent tous avec l’offre et la demande. Ces facteurs n’étant pas liés à l’ensemble du marché boursier, les investissements dans le vin peuvent compléter un portefeuille traditionnel.

Vin ou actions : Quel est le meilleur investissement ?

Tout comme le S&P 500 est l’indice de référence pour la performance des actions américaines, le London International Vintners Exchange – communément appelé Liv-ex – est l’indice de référence pour le marché des vins fins. L’indice Liv-ex Fine Wine 100 a augmenté de 270,7 % au cours des deux décennies allant de juillet 2001 à juillet 2021, dépassant le S&P 500 de 8 points de pourcentage sur la même période, mais uniquement si l’on considère la performance de l’indice sans dividendes réinvestis. Lorsque les dividendes ont été réinvestis, le S&P 500 a dépassé Liv-ex de 60 % sur la même période.

L’indice Sotheby’s Wine a constamment surperformé le S&P 500 depuis 2005, les performances n’ayant convergé que brièvement en 2021. Parallèlement, l’indice Sotheby’s Burgundy Market a largement surperformé le S&P 500 depuis 2007, tandis que l’indice Sotheby’s Bordeaux Market a surperformé le S&P 500 de 2005 à 2019.

En résumé, le vin peut être un investissement très lucratif. Mais attention : vous devez garder à l’esprit que les indices comme Liv-ex et Sotheby’s suivent des dizaines, voire des centaines, de vins, et qu’un vin individuel de l’indice peut ne pas reproduire exactement la performance de l’indice lui-même.

Cela signifie que, tout comme vous choisissez une variété d’actions pour diversifier un portefeuille d’investissement, vous voudrez acheter une variété de vins individuels pour éviter de donner trop de poids à la performance d’un millésime ou d’un producteur. Vous devez également privilégier les vins de qualité « investissement » plutôt que les bouteilles moins chères que vous pouvez acheter chez votre caviste.

Alfonso de Gaetano, fondateur de Crurated, une communauté de consommateurs de vin récemment lancée, explique que la qualité du produit est essentielle pour choisir des vins d’investissement. La qualité garantit également la longévité, ce qui est essentiel car le propriétaire de la bouteille peut être sûr qu’il n’y a pas de pression temporelle au cas où il déciderait de vendre une grande bouteille au lieu d’en profiter. La rareté est également un élément clé de l’équation. »

Un large éventail de facteurs influencent le potentiel d’appréciation d’un vin. Certains sont fondamentaux, tandis que d’autres sont plus axés sur le marché et liés à l’offre et à la demande.

« Pour les vins dont l’offre est limitée par la taille des vignobles et des appellations, comme les grands vins de Bourgogne ou de Bordeaux, il est logique que le prix continue à augmenter avec le temps », explique Jamie Ritchie, responsable mondial du vin chez Sotheby’s.

Quel que soit le vignoble ou l’appellation, il existe un certain nombre de facteurs qui ont une influence considérable sur le potentiel d’investissement de chaque vin. Suivez ces étapes simples pour vous assurer que vous achetez un vin de qualité :

Faites attention au millésime

Le millésime est l’année au cours de laquelle les raisins sont récoltés et le vin produit dans une région donnée. La qualité d’une récolte varie d’une année à l’autre, le climat ayant l’impact le plus important sur les raisins. Un investisseur bien informé doit connaître les millésimes qui donnent la meilleure production du vin considéré.

Évaluez la réputation du producteur de vin

La réputation d’un producteur de vin a un impact important sur le potentiel d’appréciation d’un vin. Bon nombre des vins les plus susceptibles d’être investis proviennent de grands producteurs, comme le Domaine de la Romanée-Conti (DRC), Pétrus, Château Mouton Rothschild et Château Lafite Rothschild, ainsi que de régions telles que la Bourgogne et le Bordelais.

Comprendre le potentiel de vieillissement et la longévité d’un vin

Le potentiel de vieillissement est essentiel pour les vins fins car certains vins vieillissent mieux que d’autres. Les facteurs qui peuvent influencer le potentiel de vieillissement comprennent le type de raisin et le niveau d’acidité et de tanins. Vous pouvez également examiner les antécédents d’un producteur en matière de création de vins qui vieillissent bien.

La longévité varie selon les vins. Les vins d’investissement ont tendance à mûrir environ 10 ans après leur mise en bouteille, mais certains vins peuvent vieillir pendant de longues périodes, tout en gagnant en valeur et en qualité. D’autres ne seront buvables que pendant une courte période après avoir atteint leur pleine maturité.

Examinez la rareté et l’historique des prix

La rareté des vins fait augmenter la valeur des millésimes dans lesquels vous investissez. Prenez le Domaine de la Romanée-Conti, par exemple. Ce vignoble est connu pour produire certains des bourgognes les plus recherchés au monde, mais en raison de sa petite taille, il ne produit qu’environ 450 caisses par an. Cependant, lorsque les producteurs sont classés en fonction de la valeur de leurs ventes globales, la RDC arrive en tête de liste.

Par ailleurs, l’historique des prix d’un vin montre la tendance de la valeur, les vins pouvant être investis montrant une progression régulière vers le haut.

CJ Follini, directeur général de Noyack Capital, une plateforme d’actifs alternatifs qui prévoit de lancer une option d’investissement dans le vin, souligne qu’il est essentiel de passer au moins six mois à un an à observer les ventes aux enchères pour connaître les tendances du marché, les prix et la façon dont les différents types de vins se vendent avant de se lancer sur le marché.

« Il existe de nombreuses sources de données sur le marché et les prix disponibles en ligne, et tout investisseur débutant devrait étudier ces données de manière intensive », déclare M. Follini.

N’oubliez pas les critiques de vin

Les recommandations des critiques de vin sont prises très au sérieux, et les évaluations des critiques peuvent avoir un impact important sur le potentiel d’appréciation d’un vin. Robert Parker, James Suckling et Jancis Robinson comptent parmi les critiques de vin les plus influents, alors assurez-vous d’évaluer leurs opinions publiées sur les vins que vous envisagez.

Armez-vous d’un maximum d’expertise en la matière

Le vin est un bien extrêmement complexe, et il faut des connaissances et une préparation pour devenir un investisseur performant. Il est essentiel de « se renseigner sur le marché, de définir ses goûts et le style de vin qui vous intéresse ainsi que vos aspirations, votre horizon temporel et vos objectifs de rendement », souligne M. Ritchie.

Pour l’investisseur néophyte, M. Ritchie recommande plusieurs livres comme références précieuses. Il considère « The New Sotheby’s Wine Encyclopedia », écrit par Tom Stevenson et publié par National Geographic, comme la meilleure source globale sur le vin. « Inside Burgundy » de Jasper Morris et « Inside Bordeaux : The Châteaux, Their Wines and the Terroir » de Jane Anson approfondissent ces deux régions, qui produisent le plus grand nombre de vins de qualité.

Parmi les publications de référence, citons « Robert Parker’s Wine Advocate » et « Wine Spectator ». Il s’agit là de quelques-unes des plus importantes pour commencer, mais en poursuivant vos recherches, vous constaterez qu’il existe d’innombrables sites Web, blogs, livres et autres publications consacrés à l’étude et à la compréhension du vin.

Avantages de l’investissement dans le vin

Pour de nombreux investisseurs dans le vin, le fait de placer de l’argent dans cette classe d’actifs découle d’un intérêt de longue date pour le vin. Le plus grand plaisir d’investir dans le vin peut être d’avoir le vin en sa possession.

« La plupart de ceux qui investissent sérieusement dans le vin ont tendance à se situer à l’extrémité haute valeur nette du spectre », explique Kimberly Foss, présidente d’Empyrion Wealth Management. « Ils sont passionnés par le vin et ont pris le temps de s’informer sur les points les plus délicats des actifs et sont susceptibles de savoir ce qui constitue un bon investissement. Le plaisir de l’investissement est en fait d’avoir le vin en leur possession. »

Mais même pour les non-oenophiles, un investissement dans le vin fin présente plusieurs avantages convaincants, tels que :

La diversification du portefeuille avec une corrélation faible ou nulle avec les classes d’actifs traditionnelles.

Le vin connaît une plus faible volatilité du marché

Le vin fin peut vous aider à gérer le risque du portefeuille

Le vin peut offrir un potentiel de rendement accru

Investir dans le vin peut préserver la valeur pendant les contractions ou les récessions du marché.

Inconvénients de l’investissement dans le vin

Investir dans le vin peut entraîner des coûts plus élevés que d’investir dans des actifs traditionnels. De nombreux investisseurs ne s’arrêtent pas à l’ensemble des coûts associés à la détention d’un actif physique, à savoir

Un investissement initial élevé : Il faut au moins 15 000 à 25 000 euros pour commencer à constituer un portefeuille de vins fins. Les coûts fixes étant élevés, un investissement substantiel est nécessaire pour réaliser des économies d’échelle.

Il faut au moins 15 000 à 25 000 euros pour commencer à constituer un portefeuille de vins fins. Les coûts fixes étant élevés, un investissement substantiel est nécessaire pour réaliser des économies d’échelle. Prime à l’achat . : Si vous achetez du vin par l’intermédiaire d’une maison de vente aux enchères commerciale, vous devrez payer une prime d’achat, qui peut aller de 15 à 25 %. Christie’s, par exemple, facture 25 % en plus de l’enchère gagnante.

. : Si vous achetez du vin par l’intermédiaire d’une maison de vente aux enchères commerciale, vous devrez payer une prime d’achat, qui peut aller de 15 à 25 %. Christie’s, par exemple, facture 25 % en plus de l’enchère gagnante. Frais d’expédition : Le vin étant un bien corporel, l’investisseur qui en prend possession physiquement devra payer les frais d’expédition. Selon le poids et la distance, l’expédition peut devenir coûteuse.

: Le vin étant un bien corporel, l’investisseur qui en prend possession physiquement devra payer les frais d’expédition. Selon le poids et la distance, l’expédition peut devenir coûteuse. Frais de stockage : Le vin est délicat et doit être conservé dans un environnement soigneusement contrôlé. Selon la taille de la collection et le portefeuille de l’investisseur, les options de stockage vont d’un réfrigérateur à vin à domicile ou d’une cave construite à cet effet à une installation de stockage professionnelle. Si vous stockez le vin chez vous, le coût de l’électricité est à prendre en compte. Les installations de stockage professionnelles facturent des frais de stockage et d’entretien.

: Le vin est délicat et doit être conservé dans un environnement soigneusement contrôlé. Selon la taille de la collection et le portefeuille de l’investisseur, les options de stockage vont d’un réfrigérateur à vin à domicile ou d’une cave construite à cet effet à une installation de stockage professionnelle. Si vous stockez le vin chez vous, le coût de l’électricité est à prendre en compte. Les installations de stockage professionnelles facturent des frais de stockage et d’entretien. L’assurance : Les biens matériels de valeur doivent être assurés contre la perte ou les dommages. Selon la valeur de la collection, les primes peuvent être élevées.

: Les biens matériels de valeur doivent être assurés contre la perte ou les dommages. Selon la valeur de la collection, les primes peuvent être élevées. Période de conservation : Un bon vin peut prendre de sept à dix ans (ou même plus) pour atteindre sa valeur maximale. Le vin n’est pas un investissement approprié si vous avez un horizon temporel plus court. Vous devez également garder à l’esprit que vous serez responsable du blocage de toute appréciation de votre investissement en le revendant ou en le mettant aux enchères lorsque sa valeur aura atteint son maximum.

Le vin est vendu à la fois sur le marché primaire et sur le marché secondaire. Sur le marché primaire, le vin passe généralement du producteur au consommateur par l’intermédiaire de distributeurs en gros qui vendent le vin aux détaillants.

C’est sur le marché secondaire que la plupart des collectionneurs et des investisseurs achètent du vin. Sur ce marché, les collectionneurs, les oenophiles et les investisseurs vendent le vin par l’intermédiaire de maisons de vente aux enchères, de bourses et de courtiers en vin.

Acheter du vin aux enchères

Les maisons de vente aux enchères, qui constituent la source la plus fiable et la plus sûre de vins fins sur le marché secondaire, offrent une large sélection de producteurs et de millésimes. Les meilleures maisons de vente aux enchères ont une réputation prestigieuse à préserver et elles ne vendent que des vins de la plus haute qualité.

Les ventes aux enchères peuvent avoir lieu en direct dans les maisons de vente aux enchères, et les enchérisseurs peuvent assister à la vente en personne ou enchérir en ligne ou par téléphone. Les principales maisons de vente aux enchères sont Sotheby’s, Christie’s, Acker Merrall & Condit et Zachys.

Acheter du vin aux enchères en ligne

Certaines maisons très réputées sont spécialisées dans les ventes aux enchères en ligne, qui sont de plus en plus populaires.

En organisant des ventes aux enchères en ligne, ces sociétés peuvent attirer un large public et augmenter le nombre d’acheteurs et de vendeurs participants. Elles peuvent également offrir une plus grande variété en termes de type, de prix et de quantité. De plus, les collectionneurs et les investisseurs peuvent participer de manière plus pratique lorsque la situation géographique n’est pas un facteur limitant.

Les principales maisons de vente aux enchères en ligne aux USA

Brentwood Auctions : Brentwood organise des ventes aux enchères hebdomadaires en ligne depuis 1998.

: Brentwood organise des ventes aux enchères hebdomadaires en ligne depuis 1998. Crurated :Fondée en 2021 en Bourgogne, cette société est spécialisée dans la vente de jeunes millésimes que vous ne trouverez peut-être pas dans une maison de vente aux enchères traditionnelle.

:Fondée en 2021 en Bourgogne, cette société est spécialisée dans la vente de jeunes millésimes que vous ne trouverez peut-être pas dans une maison de vente aux enchères traditionnelle. Heritage Auctions : Fondée en 1976, Heritage se décrit comme la plus grande maison de vente aux enchères d’objets de collection aux États-Unis.

: Fondée en 1976, Heritage se décrit comme la plus grande maison de vente aux enchères d’objets de collection aux États-Unis. Winebid : Cette société a lancé les ventes aux enchères de vin en ligne en 1996 et organise aujourd’hui 52 ventes aux enchères par an.

: Cette société a lancé les ventes aux enchères de vin en ligne en 1996 et organise aujourd’hui 52 ventes aux enchères par an. Zachys : Fondée en 1944, cette entreprise familiale propose des services de conseil aux collectionneurs ainsi que des ventes aux enchères en ligne.

: Fondée en 1944, cette entreprise familiale propose des services de conseil aux collectionneurs ainsi que des ventes aux enchères en ligne. Spectrum Wine : Cette entreprise californienne organise des ventes aux enchères de vin hebdomadaires.

Acheter en utilisant une bourse aux vins

Les bourses du vin mettent en relation acheteurs et vendeurs, un peu comme le fait la bourse. Les acheteurs et les vendeurs peuvent conclure un accord et payer une commission à la bourse. Les deux bourses les plus importantes sont :

Le London International Vintners Exchange : Comme indiqué ci-dessus, Liv-ex est une place de marché mondiale de premier plan pour le commerce du vin.

: Comme indiqué ci-dessus, Liv-ex est une place de marché mondiale de premier plan pour le commerce du vin. Cavex : Autre bourse du vin basée au Royaume-Uni, Cavex est une plateforme de commerce du vin et de gestion de portefeuille.

Si l’idée d’investir dans le vin peut être intimidante, il n’est pas nécessaire d’être riche pour se lancer. Il existe des plateformes d’investissement dans le vin qui permettent même aux investisseurs ordinaires de s’impliquer dans cette classe d’actifs, ainsi que des programmes qui peuvent travailler avec des investisseurs plus importants qui souhaitent constituer des portefeuilles de vin diversifiés.

Vinovest : Ce service en ligne propose des portefeuilles gérés et une plateforme de négociation. Les investisseurs peuvent ouvrir un compte, l’alimenter et commencer à investir en quelques minutes.

: Ce service en ligne propose des portefeuilles gérés et une plateforme de négociation. Les investisseurs peuvent ouvrir un compte, l’alimenter et commencer à investir en quelques minutes. Vint : Vint est accessible à tout investisseur et offre des actions qualifiées par la SEC dans certains des meilleurs vins du monde. Il n’y a pas de minimum ni de frais mensuels.

: Vint est accessible à tout investisseur et offre des actions qualifiées par la SEC dans certains des meilleurs vins du monde. Il n’y a pas de minimum ni de frais mensuels. Cult Wine Investment : À partir de 10 000 €, l’option Cru Classe de Cult Investment propose un portefeuille basé sur le goût du risque de l’investisseur, ses objectifs de rendement et son horizon d’investissement. À partir d’un investissement de 35 000 €, les investisseurs bénéficient d’une personnalisation complète grâce à un gestionnaire de relation dédié.

Les investisseurs retraités peuvent également placer une partie de leur pécule dans des vins fins en utilisant des comptes de retraite individuels autogérés (IRA), comme Alto IRA.

Fonds de vin et contrats à terme sur le vin

Si vous préférez vous exposer au vin à partir de votre compte de courtage existant, vous pouvez également vous renseigner sur les fonds, les actions et les produits dérivés qui offrent une exposition au vin. Parmi les fonds disponibles, citons Anpero Capital, Sommelier Capital et le Wine Investment Fund, bien que certains d’entre eux ne soient accessibles qu’aux investisseurs accrédités.

Les actions du secteur du vin comprennent Constellation Brands Inc. (STZ), Diageo PLC (DEO) et Truelt-Hurst Inc (THST), pour n’en citer que quelques-unes. La marque de luxe LVMH (LVMUY) – l’une des plus grandes valeurs de consommation discrétionnaire – offre également une exposition aux prestigieux producteurs de champagne Veuve Cliquot et Moët.

Enfin, les vins à terme, ou en primeur en français, désignent la pratique consistant à acheter du vin au producteur alors qu’il est encore dans le tonneau. Les vins de Bourgogne et de Bordeaux sont les plus couramment vendus en primeur et l’achat de vin avant sa mise en bouteille présente plusieurs avantages.

Tout d’abord, il est moins cher, ce qui permet d’obtenir un meilleur rendement. C’est également un moyen d’obtenir des vins qui peuvent être plus difficiles d’accès une fois mis en bouteille. Toutefois, avant d’envisager de vendre des vins à terme, il est encore plus important de se renseigner sur l’histoire du producteur, les millésimes et d’autres éléments fondamentaux. Et n’oubliez pas que, comme pour toutes les formes de produits dérivés, les contrats à terme sont des types d’investissement qu’il vaut mieux laisser aux traders expérimentés.